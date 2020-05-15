Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Постоянно высокая температура, проблемы с дыханием, тряска и когнитивные расстройства — симптомы которые 35-летняя Изабель Джозефсон испытывает вот уже девять недель. Ранее у нее было подтверждено заражение коронавирусом. Лечащий врач считает, что ей необходимо взять пробы для проверки состояния своего организма. Однако проблема заключается в том, что все медицинские учреждения отказываются принимать ее — из-за боязни распространения инфекции. Об этом 15 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В начале марта Изабель Джозефсон была полностью здоровой. Тогда она не могла еще даже представить, что буквально в один момент она заболеет COVID-19 и ее жизнь изменится в худшую сторону. По прошествии 14 дней после постановки диагноза терапевтом она пришла в больницу для сдачи необходимых анализов для тестирования, которое впоследствии показало положительный результат на наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас Изабель нуждается в дополнительном медицинском контроле и помощи медиков. Однако она не может попасть ни в одну местную поликлинику, потому что медики опасаются, что появление в медучреждениях таких пациентов без опасных для жизни осложнений негативно отразится на эпидемиологической ситуации в больницах. Подобные меры в Швеции предпринимаются с целью недопущения заражения медперсонала и других пациентов в «чистых» зонах.