Ногинск, Московская область, , 12:47 — REGNUM Сотрудники полиции в Подмосковье задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского 14 мая, а также женщину, предположительно помогавшую им скрыться с места преступления, сообщает 15 мая пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое мужчин, 49 и 47 лет, причастные к нападению. Также задержана 34-летняя жительница Раменского городского округа, помогавшая им скрыться с места преступления», — сообщают в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в частное охранного предприятия «Дельта» поступил сигнал о сработавшей сигнализации в одном из магазинов Ногинска. По дороге в магазин охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам ГИБДД. Войдя в магазин, полицейские обнаружили двух мужчин вооруженных ломом и отверткой. На требование сдаться они ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из сотрудников получил травму головы и был госпитализирован. Мужчинам удалось скрыться.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Следствие также проверит их причастность к совершению аналогичных преступлений (краж) в городе Электростали.