Пермь, , 12:05 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми вечером 14 мая произошла коммунальная авария, из-за которой без горячей воды остались четыре многоквартирных дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Планируется, что на ликвидацию аварии уйдут почти сутки, горячее водоснабжение восстановят вечером 15 мая.

Вечером, 14 мая на участке тепловой сети, расположенной до стены многоквартирного дома № 113 по улице Уральской произошел прорыв трубы, что привело к затоплению теплового канала. Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» перекрыли запорную арматуру на аварийном участке для выявления места дефекта и его устранения.