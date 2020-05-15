Джакарта, , 11:47 — REGNUM Правительство Индонезии выявило 16 496 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1076 случаев смерти в стране, сообщает Detik.

Согласно последним данным, за сутки в Индонезии подтвердили 490 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Больше всего случаев заражения по-прежнему выявлено в столице Индонезии Джакарте, а именно 5679 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан пережить такое испытание, как COVID-19, оставаясь спокойными и терпеливыми.

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