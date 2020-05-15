Барнаул, , 11:36 — REGNUM Из-за установившейся на территории Алтайского края жаркой и сухой погоды пожарно-спасательные подразделения региона не менее 44 раз за минувшие сутки выезжали для тушения пожаров. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ГКУ МЧС по региону.

«Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Алтайского края выезжали на тушение возгораний 44 раза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что в 6 случаях из данного числа это были возгорания в жилом секторе, а в остальных — горели мусор и сухая трава.

При этом в работах по тушении пожаров принимало участие 247 человек из числа личного состава пожарных служб и 80 единиц специальной техники.

Кроме этого, уточняется, что в связи с установившейся погодой в регионе с 14 по 17 мая сохраняется высокая пожранная опасность и напоминается, что в результате этого высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров в регионе.

«Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 876 га.