Томск, , 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в региональном следственном управлении СКР.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ОРЧ СБ регионального УМВД. Фигурантами стали трое сотрудников ОМВД по Бакчарскому району УМВД по Томской области.

По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников полиции незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, затем доставили его в здание отдела полиции, где избили. Сельчанина били руками и ногами по голове и телу, он скончался спустя непродолжительное время.

Обвиняемые арестованы и уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, которую возглавил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области. Оперативное сопровождение расследования осуществляют полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области сотрудник полиции обвинён в получении взяток.

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