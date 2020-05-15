Красноярск, , 11:18 — REGNUM Красноярскому предпринимателю и бывшему депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Преступление произошло 26 лет назад, в 1994 году. По данным следствия, у члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова тогда произошёл конфликт с будущим депутатом из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности.

После этого Наумов начал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и ездить на чужой машине. Впрочем, это ему не помогло, 24 июля того же года автомобиль, на котором он ехал вместе с приятелем Кириллом Войтенко был расстрелян из автомата. Трое свидетелей сообщили, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков.

«Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — отметили в СКР.

Свои показания свидетели подтвердили в ходе очной ставки.

Напомним, экс-депутат был задержан в начале мая 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу почти на два месяца, до 4 июля.

Читайте также: Красноярского экс-депутата Быкова оставили под арестом до июля