Петропавловск-Камчатский, , 11:08 — REGNUM На Камчатке с начала года обнаружено самое большое на Дальнем Востоке количество фальшивых денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ Банка России в ДФО.

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Всего с января по март 2020 года в банковской системе ДФО выявлено 174 фальшивые купюры. Это на 9 штук меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Число выявленных поддельных банкнот иностранных государств сократилось на 5 штук — до 17.

Больше всего поддельных денег обнаружено на Камчатке — 48 банкнот. По 40 банкнот обнаружено в Приморском и Хабаровском краях, 8 подделок нашли в Забайкалье, 6 — в Бурятии. На Чукотке фальшивых денег не обнаружено.

Среди подделок 85% купюр приходится на пятитысячные банкноты. Впервые была обнаружена одна поддельная пятирублевая монета.

Среди иностранных валют выявлено 15 штук поддельных банкнот долларов США и две китайских юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Банк России отмечал сокращение количества фальшивых банкнот в стране.