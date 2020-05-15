Анкара, , 10:54 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали нескольких членов Демократической партии народов. Об этом 15 мая сообщает Anadolu Ajansi.

В частности, был задержан мэр города Ыгдыр Ясар Аккус, его обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), что автоматически влечет за собой обвинение в террористической деятельности.

Силовики окружили резиденцию градоначальника и приступили к ее обыску. Сам Аккс был задержан в своем собственном доме и доставлен в отделение полиции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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