Северобайкальский район, Бурятия, , 10:44 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 876 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, огнём были охвачены леса на территории пяти районов.

В тушении возгораний приняли участие более трёхсот человек, задействовано 73 единицы техники. В результате семь пожаров были ликвидированы. В настоящее время действует лишь грозовой пожар в в Северобайкальском районе.

«На территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», — добавили в агентстве.

Напомним, за сутки во многих районах республики выпал снег. Если автомобилисты оказались этому не рады, то пожарным и лесной охране, напротив, снегопад лишь помог в тушении огня.

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