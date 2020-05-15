Цхинвал, , 11:01 — REGNUM Потерявшие страх перед человеком волки начали постоянно заходить в села Балтинской сельской администрации Южной Осетии. Об этом рассказал местный егерь Лаврик Плиев, 14 мая сообщает агентство «Рес».

Егерь рассказал журналистам, что хищники заходят в село даже днем и нападают на скот рядом с домами местных жителей. Он выследил одну обосновавшуюся недалеко от населенных пунктов стаю матерых волков и начал ее истреблять, но по следам видит, что в регионе поселились и другие волки.

«У нас благоприятные места для животноводства. Но волки наносят очень большой урон местным скотоводам. Если не выправить ситуацию, то у них не будет большого желания для увеличения поголовья своих коров, бычков, свиней и овец», — сказал Плиев.

Он также указывает на то, что хищники опасны и для населения. Уже был случай, когда волк едва не подкрался одному из жителей, опасность учуяла собака.

Стоит отметить, что Общество охотников и рыболовов в Южной Осетии в связи с появлением в лесах большого количества волков стало выдавать по 1500 рублей за убитого волка и 1000 рублей — за шакала.