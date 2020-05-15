Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве столкнулись электропоезд и легковой автомобиль, сообщает 15 мая пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошёл в 8:06 на переезде 237 км станции «Бекасово-Сортировочное».

»Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации», — рассказали в пресс-службе.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось из-за небольшого расстояния. В ДТП пострадал водитель автомобиля.