Рязань, , 10:35 — REGNUM Пыльные бури зафиксированы уже трижды за последние две недели в Рязанской области. Природное явление уничтожило часть посевов сахарной свёклы и рапса, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Под удар стихии попали хозяйства Александро-Невского района. Порывы ветра достигали 25 м/с. Гибель посевов сахарной свёклы и рапса официально зафиксирована в трёх сельских хозяйствах на общей площади около 1,5 тысячи гектаров.

«Убытки ещё предстоит оценить, но уже понятно, что в каждом из пострадавших предприятий они исчисляются миллионами рублей. Агрономы и метеорологи оценивают масштаб последствий и необходимость объявления чрезвычайной ситуации», — отметили в региональном минсельхозе.

Опасное гидрометеорологическое явление наблюдалось 22 апреля, 1 мая и 12 мая.