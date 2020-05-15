Анкара, , 10:12 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 2,5 тыс. литров контрафактного алкоголя. Об этом 15 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в результате спецоперации, проведенной в провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе страны, был также арестован подозреваемый. Задержанному предъявлено обвинение в незаконной продаже этилового спирта.

Напомним, в декабре 2019 года силовые структуры Турции активизировали борьбу с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, пытаясь препятствовать отравлению граждан.

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