Ханой, , 10:04 — REGNUM Как минимум десять человек погибли и ещё 15 пострадали в результате обрушения на одной из строек во Вьетнаме. Об этом 15 мая сообщает вьетнамская газета VNExpress со ссылкой на местные власти.

По информации источника, происшествие случилось на стройке предприятия компании из Южной Кореи AV Healthcare, которая производит тампоны, памперсы и бутылочки для молока в одной из промышленных зон в провинции Догнай.

На объекте произошло обрушение пятиметровой стены длиной примерно 100 метров в то время, когда там находилось 50 или 60 рабочих, многие из которых работали без трудовых соглашений и потому не проходили инструктаж по технике безопасности.

Также, как сообщил замглавы местного департамента общественной безопасности, в настоящее время многие рабочие все ещё остаются под завалами и их поиски продолжаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 мая на территории строящегося дома в Санкт-Петербурге обрушились леса, из-за чего под завалами оказались шесть человек, один погиб.