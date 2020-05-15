Донецк, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 15 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 20 мин калибра 120 мм, семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Пантелеймоновка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Весёлое, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела Старомихайловки повреждены фасады и кровля пяти домов. В посёлке Красный Партизан повреждена линия электропередачи и объекты предприятия «Вода Донбасса»:

«Административное здание (остекление, фасад, кровля), здание биофильтров (остекление, фасад, кровля), две насосные станции (остекление, фасад), а также бетонное ограждение», — уточнили в СЦКК.

Напомним, ранее в результате обстрела посёлка Пантелеймоновка контузию получила мирная жительница.

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