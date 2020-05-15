Донецк, 15 мая 2020, 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 15 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 20 мин калибра 120 мм, семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела Старомихайловки повреждены фасады и кровля пяти домов. В посёлке Красный Партизан повреждена линия электропередачи и объекты предприятия «Вода Донбасса»:
Напомним, ранее в результате обстрела посёлка Пантелеймоновка контузию получила мирная жительница.
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