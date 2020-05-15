Владивосток, , 11:01 — REGNUM В столице Дальнего Востока назревает мусорный коллапс — работники «Даль-Эко», которые обслуживают Первомайский и Ленинский районы города, объявили забастовку.

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«Мы уже вышли на забастовку, передали уведомление регоператору. Перед нами не соблюдаются обязательства региональным оператором», — цитируют «Вести: Приморье» врио генерального директора «Даль-Эко» Ольгу Батракову.

Забастовка вызвана отсутствием выплаты заработной платы сотрудникам «Даль-Эко». За март задолженность составила более семи млн рублей. Деньги люди получили лишь за январь и февраль, больше выплат не было.

«Да, может возникнуть мусорный коллапс. Мы не не хотим работать, мы не можем работать. У нас есть свои обязательства. Нам нечем заправлять машины, у нас более 40 единиц техники. У нас есть обязательства кредитного уровня» — пояснила Ольга Батракова.

У второй стороны есть своё видение ситуации.

«На сегодня мы полностью покрыли все расходы компании, согласно контракту с «Даль-Эко», а как расходует эти средства уже сама компания, мы не знаем», — сказал первый замдиректора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев.

В правительстве Приморья известно о сложившейся ситуации и в ближайшее время будет объявлено о принимаемых мерах по разрешению проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Природа» привлечён к административной ответственности за переполненные мусорные контейнеры, сообщает областная жилищная инспекция.