Всеволожск, Ленинградская область, , 09:42 — REGNUM В Ленинградской области двухлетний ребенок пытался достать из декоративного бассейна мячик, упал в воду и утонул. Следователи начали проверку по факту случившегося. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Трагедия произошла на территории частного дома в деревне Куйвози Всеволожского района Ленинградской области. Двухлетний ребенок был оставлен под присмотром бабушки. Во время игры мячик упал в декоративный бассейн, ребенок попытался самостоятельно достать игрушку, но упал в воду и захлебнулся. Бабушка не успела его спасти.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая оценка.

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