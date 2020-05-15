Красноярск, , 09:30 — REGNUM Бывшему депутату Заксобрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Следователи провели ему очную ставку с другими участниками дела.

Как сообщает портал Gornovosti.ru, один из них — Владимир Татаренков дал против экс-депутата показания. Кроме того, очная ставка проведена с непосредственным исполнителем убийства Сергеем Бакуровым, который отбывает пожизненное заключение. Однако официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту двойного убийства, произошедшего в 1994 году. Жертвами стали Александр Наумов, с которым по данным следствия, у Быкова произошёл конфликт из-за «несправедливого, по мнению первого, распределения доходов от совместной деятельности», а также его приятель Кирилл Войтенко.

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