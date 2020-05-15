Южно-Сахалинск, , 09:25 — REGNUM Преступника-рецидивиста, убившего сотрудника Росгвардии, будут судить на Сахалине. Следственный комитет завершил расследование резонансного преступления, уголовное дело передано в суд.

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Как сообщило АСТВ, 51-летний убийца ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Погибшему сотруднику Росгвардии было 23 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Росгвардии в сентябре 2019 года сделал замечание курившей у виноводочного магазина пьяной подруге рецидивиста. Женщина набросилась на сотрудника Росгвардии, а её сожитель, недавно освободившийся после отбытия 25-летнего срока заключения, стал снимать происходящее на телефон. Когда Росгвардеец попытался отобрать телефон, преступник несколько раз ударил его ножом. От полученных ран парень умер. Находившиеся рядом люди, даже увидев, что сотрудник Росгвардии упал, не вызвали скорую помощь. Преступник в 90-е годы прошлого века избежал смертной казни. В 1995 году он был приговорен к расстрелу за серию жестоких преступлений, но расстрел заменили на 25 лет заключения.