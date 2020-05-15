Абакан, , 09:08 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — устраняют последствия шквалистого ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в городской администрации.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Абакане ветер 14 мая сломал и повалил 13 деревьев и крупных ветвей. Непогода стала причиной четырёх случаев отключения электроэнергии, обрывов баннеров и проводов. Зафиксированы повреждения дорожных знаков, антенн. На одной из электроподстанций сдуло металлочерепичную крышу.

В мэрии отчитались о восстановлении электроснабжения. Большинство деревьев и ветвей убрали накануне. 15 мая запланирована уборка на пешеходных дорожках, во дворах. Также специалисты планируют восстановить крышу на подстанции и закрепить крышу на одном из многоквартирных домов.

Над устранением последствий непогоды работали 25 человек, девять единиц техники, управляющие компании и иные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хакасии было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, грозы и града.

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