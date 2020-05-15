Якутск, , 09:13 — REGNUM В Якутии в Нюрбинском районе на реке Вилюй затонул теплоход «Альтаир», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии республики.

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Информация поступила от филиала Ленского бассейнового водного управления Вилюйского района водных путей и судоходства. Затопление судна произошло 12 мая. Оно принадлежит ИП Слепцов А.Д. Происшествие случилось в результате прижатия теплохода к списанной шаланде «Ш-148».

"Судно затонуло кормовой частью, носовая часть и рубка находятся над водой. Госинспекторами проведён осмотр в местности затон Нюрбинка по возможному разливу нефтепродуктов. С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экспертизы», — пояснили в минэкологии.

Вилюй является объектом федерального надзора, поэтому материалы будут переданы в Управление Росприроднадзора Якутии, в природоохранную прокуратуру республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске обследуют водоохранную зону реки Лена, где 12 мая по сообщению местного жителя обнаружено нефтяное пятно.