Дахук, Ирак, , 09:03 — REGNUM В Иракском Курдистане вспыхнули столкновения между Рабочей партией Курдистана (РПК) и турецкими военными. Об этом 15 мая сообщает BasNews.

По данным журналистов, бои прошли в провинции Дахук. Курдские повстанцы атаковали позиции турецкой армии, о жертвах с обеих сторон пока не сообщается.

Напомним, вооруженные силы Турции, по согласованию с Эрбилем и Багдадом, проводят кампанию по борьбе с РПК в Ираке, где повстанцы имеют укрытия.

В ходе столкновений регулярно гибнут мирные жители.

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