Чита, , 08:54 — REGNUM В Забайкальском крае обнародовали информацию о двух новых смертельных случаях, связанных с выявлением коронавируса. Как сообщает сегодня, 15 мая, официальный сайт региона, оба погибших пациентов находились в группе риска: SARS-CoV-2 послужил обострению тяжелых хронических заболеваний у пациентов 68 и 70 лет.

«Больные находились в реанимации, у обоих была двухстороняя пневмония легких, они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказано в официальном сообщении. Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, сегодня общая летальность в регионе, связанная с COVID-19, на данный момент составляет чуть более 1%. Всего погибших в регионе трое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 486 носителя коронавируса, 36% заболевших за все время выздоровели и выписаны из больниц (178 всего, 21 за последние сутки).