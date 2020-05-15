Якутск, , 08:49 — REGNUM Прокурорами Якутии выявлено более 300 нарушений закона, касающегося паводковой ситуации, принято порядка 150 мер реагирования, к различным видам ответственности привлечено свыше 50 лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Так, прокурорами Якутска, Ленского, Алданского, Намского, Кобяйского, Хангаласского, Вилюйского, Амгинского, Верхнеколымского, Олекминского районов выявлены факты непринятия нормативных актов, предусматривающих комплекс мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе о создании резервов материальных ресурсов и порядке осуществления контроля за их хранением, использованием и восполнением.

Установлены нарушения в пунктах временного размещения граждан. В частности, в Мегино-Кангаласском районе в пяти созданных пунктах обнаружена нехватка продуктов питания, лекарств и товарно-материальных ценностей. В Нижнеколымском районе, на территории трёх муниципалитетов, подверженных угрозе затопления, в пунктах временного размещения пострадавших нет кроватей, стульев, постельного белья, запасов питьевой воды.

В Намском, Хангаласском, Среднеколымском, Олекминском районах прокурорами приняты меры по фактам ненадлежащего функционирования систем оповещения.

Прокурорами Ленского, Алданского, Намского, Хангаласского, Олекминского, Амгинского, Таттинского районов объявлены предостережения главам районов о недопустимости нарушения сроков в части доставки к пунктам эвакуации и укомплектования материальными запасами отдалённых населённых пунктов, находящихся под угрозой затопления.

«Проверки продолжаются, паводковая ситуация находится на контроле прокуратуры Якутии», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Магадана провела проверку по факту затопления городского кладбища. Мэру выписано предписание.