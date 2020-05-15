Уфа, , 08:53 — REGNUM Более 8 га лесничества обработали для подавления и уничтожения вредного насекомого в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 8 мая на территории Благовещенского района был введен режим «Чрезвычайная ситуация» из-за повсеместного размножения насекомого — ивовой златки минирующей.

В настоящее время специалисты обработали 8317,8 га, чтобы ликвидировать очаги насекомого. При этом был применен надземный аэрозольный генератор. А всего насекомое расплодилось на площади 13 490,7 га. Обработка территорий продолжается.

Отметим, что насекомое минирующая ивовая златка размером порядка 2,5 мм. Ее личинки минируют листья деревьев и скелетируют их.