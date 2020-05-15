Анкара, 15 мая 2020, 08:45 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла по меньшей мере 30 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 15 марта сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, беженцы с территории Ближнего Востока переправлялись в Евросоюз на двух лодках, когда их плавсредства перевернулись. На борту находились выходцы из Сирии, Бангладеш, Палестины и Ливана.
Всем спасенным оказывается необходимая помощь, после чего они будут доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности, речь идет о Сирии.