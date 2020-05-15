Багдад, , 08:34 — REGNUM Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Об этом 14 мая сообщается в заявлении коалиции.

По последним данным, удар был нанесен недалеко от города Туз-Хурмату, расположенного на севере провинции Салахуддин. В ходе операции были ликвидированы по меньшей мере три террориста.

Напомним, за последние месяцы боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно активизировались, особенно в так называемых спорных районах.