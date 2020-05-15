Владивосток, , 08:44 — REGNUM Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был не в колонии для отбывания наказания, а в СИЗО Владивостока.

Читайте также: Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв отправился в колонию

По решению суда Игорь Пушкарёв после вступления приговора в силу должен отбывать срок наказания в колонии № 33 в Спасске-Дальнем в Приморье.

Но выяснилось, что в данный момент Пушкарёв находится во Владивостоке в СИЗО.

«Игорь Пушкарёв был направлен в колонию, потом снова возникли какие-то следственные действия, мероприятия, и его привезли в СИЗО Владивостока. Мы были в следственном изоляторе буквально на днях, он держится хорошо, особых претензий и жалоб у него нет», — рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Тверского суда Москвы Игорь Пушкарёв за взятки был приговорён к 15 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 500 млн рублей. Позже Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Пушкарёва ущерба, который его компании якобы причинили казне Владивостока. Суд вдвое уменьшил сумму иска.