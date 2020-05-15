Якутск, , 08:37 — REGNUM В Якутии продолжает мониторинг уровня воды в крупных реках — произведено три подрыва, выполнено 7 авиавылетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 мая на реке Лена нижняя кромка — у села Бетюн Намского района, уровень воды составляет 553 см при критической отметке 730 см. За два часа подъёма воды не было.

Верхняя кромка — рядом с Якутском. Уровень воды 816 см при критической — 827 см. Затор ниже поста. За час уровень упал на 4 см.

Нижняя кромка в реке Андан — в районе села Усть-Татта Таттинского района. Уровень воды ниже рейки при критической отметке 1450 см. Средний ледоход.

Верхняя кромка — у села Эльдикан Усть-Майского района. Уровень воды составляет 833 см при критической отметке 1515 см. Густой ледоход. За четыре часа вода ушла на 1 см.

На река Амга ледоход вышел в устье. На всём протяжении реки наблюдается понижение уровня воды с различной интенсивностью.

Нижняя кромка реки Вилюй выше Вилюйска. Уровень воды составляет 605 см при критической отметке 980 см. За четыре часа +5 см.

Верхняя кромка — ниже села Верхневилюйск. Уровень воды составляет 733 см (-29 см за 8 часов) при критической отметке 1450 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии введён режим ЧС. С вышедшего на Лену ледокола «Капитан Бабичев» выпал матрос — пишут местные СМИ.