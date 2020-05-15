Барнаул, , 08:04 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро, 15 мая, их общее число составляет уже 847, из них 38 положительных результатов тестов подтверждены за последние сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 14 мая в Алтайском крае было подтверждено 39 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Напомним, в регионе произошло уже три вспышки SARS-CoV-2.

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