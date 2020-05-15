Улан-Удэ, , 07:58 — REGNUM У жительницы Бурятии, переболевшей COVID-19, вновь выявили коронавирус. По словам главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяны Сымбеловой, женщина была выписана 21 апреля после получения двух отрицательных результатов на коронавирус.

Но, как передаёт «МК в Бурятии», через 16 дней после выписки у неё вновь появились признаки ОРВИ. Тест выявил заражение коронавирусом. Женщину госпитализировали, в этот раз COVID-19 протекает гораздо тяжелее — у неё развилась пневмония.

По словам главврача, пока неизвестно, этот случай является повторным заражением, либо рецидивом.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявили более сорока новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, карантин объявлен на территории Кижингинского района, где эпидемиологическая обстановка ухудшается.

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