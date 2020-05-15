Петропавловск-Камчатский, , 08:02 — REGNUM Вертолёт с нелегальной красной икрой в районе села Тиличики Олюторского района улетел от пограничников, пытавшихся предотвратить погрузку деликатеса.

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Как сообщило ИА Кам 24, пограничники заметили неподалёку от села вертолёт, в который местные жители грузили пластиковые контейнеры с икрой. Рядом с вертолётом стоял автомобиль ГАЗ-66, в котором находились контейнеры.

Заметив пограничников, пилот вертолёта взлетел, не завершив погрузку, без предупреждения, подвергнув опасности стоявших рядом людей.

На посадочной площадке остались 19 контейнеров с икрой общим весом около 515 кг, которые не успели погрузить в вертолёт. Нанесённый ущерб составил порядка 14 млн рублей.

Икра конфискована. Вертолёт и его владельцев уже установили. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Камчатке у браконьеров изъяли тонну красной икры.