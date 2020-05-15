Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чебоксарах задержан мужчина, который угрожал прохожим пистолетом, впоследствии выяснилось, что он — игрушечный. В ходе разбирательств выяснилось, что горожанин состоял на учёте у психиатра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В ведомстве отмечают, что 14 мая в здание полиции в центре Чебоксар забежал прохожий и сообщил, что рядом со зданием МВД, возле торгового центра, неизвестный направляет в сторону людей предмет, похожий на пистолет. Следственно-оперативная группа задержала 30-летнего злоумышленника и доставила в отдел полиции.

«Пистолет, которым местный житель угрожал прохожим, оказался игрушечным», — сообщили в МВД по Чувашии.

Выяснилось также, что мужчина состоял на учёте у психиатров, его доставили в специализированное медицинское учреждение.

Злоумышленник напал на женщину, совершавшую утреннюю пробежку, и открыто похитил у нее сотовый телефон.

Отметим, что ранее в Новочебоксарске было раскрыто нападение на пожилую женщину, которая совершала утреннюю пробежку в «Ельниковской роще». Преступление было совершено 5 мая: нападавший похитил у горожанки телефон и сдал его в один из ломбардов в Чебоксарах. Оперативники располагают информацией о причастности 31-летнего уроженца Вурнарского района к ряду других правонарушений.