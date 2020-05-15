Ханты-Мансийск, , 07:32 — REGNUM В Югре с начала пожароопасного периода 2020 года возникло 30 природных пожаров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сводку ГУ МЧС по ХМАО.

В 2019 году в автономном округе к 13 мая произошло девять лесных пожаров. Однако площадь горения в 2020 году меньше: 153,31 га против прошлогодних 178,84 га.

В сводке указано, что 14 мая из-за грозы в регионе произошло ещё четыре пожара вв лесных массивах. Низовые возгорания наблюдались в Белоярском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьских районах. Сгорело 16 гектаров леса.

Отмечается, что в Югре введён особый противопожарный режим.