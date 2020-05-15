Якутск, , 07:38 — REGNUM СМИ Якутии обсуждают сообщение о том, что с борта ледокола «Капитан Бабичев» якобы выпал и потерялся во льдах матрос.

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«Ледокол, который вышел толкать лёд, застрял. Пока другой ледокол его вытаскивал, парень выпал и потерялся во льдах», — сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на осведомлённый источник.

По другим сведениям, происшествие случилось при проведении швартовых работ — 31-летний матрос выпал за борт и погиб.

Спасатели и полиция пока информацию не подтвердили, и не опровергли.

В Якутии введён режим ЧС в связи с паводковой ситуацией и затоплением населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая ледокол «Капитан Бабичев» вышел на реку Лена в Якутии для разбивки льда.