Прибайкальский район, Бурятия, , 07:24 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти 51-летней женщины, тело которой было найдено в селе Ильинка 12 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, на теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

В совершении преступления подозревают 34-летнюю соседку потерпевшей. В ходе допроса она рассказала следователям подробности происшествия.

Как стало известно, она пришла в гости к соседке 9 мая, начав распивать вместе с сожителями спиртные напитки. К вечеру один из мужчин уснул, а второй ушёл домой, оставив женщин наедине. Между последними вскоре произошла ссора «на почве ревности», переросшая в потасовку.

«Во дворе подозреваемая схватила попавшийся под руку металлический ковш и с силой нанесла им два удара по голове хозяйке дома, после чего покинула место происшествия», — отметили в СКР.

Впрочем, потерпевшая не стала обращаться в больницу или к правоохранителям, продолжив в следующие дни распивать спиртное с сожителем. В результате 12 мая женщина скончалась от повреждений.

Читайте также: Недопонимание стало причиной убийства в Бурятии