Березники, Пермский край, , 07:22 — REGNUM В городе Березники Пермского края грузовая баржа вечером 14 мая врезалась в мост. ЧП произошло на реке Кама, сообщают местные СМИ.

По данным телеканала «Своё ТВ», баржа, проплывая под мостом, зацепилась за него подъемным краном, который был установлен на судне. Шкипер баржи, видимо, не рассчитал высоту стрелы крана и допустил столкновение с лестницей, размещенной на одной из опор.

Фотографии с кадрами аварии на реке появились в соцсети. Пользователи предположили, что баржу унесло сильным течением. Из-за паводка уровень воды и скорость течения в Каме увеличились.