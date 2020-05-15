Красноярск, , 07:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 лесных пожаров в девяти районах на площади 981 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в краевом минлесхозе.

По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

На утро 15 мая в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 372 га. Очаги возгораний действуют в Богучанском, Идринском и Кежемском районах. Один пожар уже локализован. Населённым пунктам возгорания не угрожают, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля во всех муниципальных образованиях Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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