Турочакский район, Алтай, , 07:03 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай перед судом предстанет 54-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 20 марта 2020 года.

Обвиняемый в тот день пришёл в гости к знакомому, где они вместе с другими гостями начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между знакомыми разгорелся по поводу Афганской войны и его участников. По данным следствия, в ответ на оскорбления в его адрес, как ветерана, а также других ветеранов войны, мужчина ударил ножом 56-летнего односельчанина.

«От полученного в результате преступных действий обвиняемого телесного повреждения виде колото-резанного ранения переднебоковой поверхности шеи слева и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия», — добавили в СКР.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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