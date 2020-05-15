Чебоксары, , 06:44 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту поджога с ущербом на 1 млн рублей. В совершении преступления обвиняют пятерых человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Расследование началось после поджога, совершённого ночью 19 апреля 2018 года на стоянке возле торгового центра по улице Университетской. Первой вспыхнула «Ауди-А 4», принадлежащая 29-летнему чебоксарцу, огонь перекинулся на стоявшие рядом иномарки «Мазда-3» и «Бриллианс».

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух злоумышленников, обливших «Ауди» горючей жидкостью и совершивших поджог», — говорится в сообщении.

Полиции понадобилось два года, чтобы выйти на след подозреваемых. В ходе расследования было установлено, что в течение нескольких дней до поджога за иномаркой всюду следовала машина с предполагаемыми преступниками.

«Выявлена вся криминальная цепочка — от заказчика, который решил отомстить владельцу «Ауди» по личным мотивам, до организатора и непосредственных исполнителей заказа», — отмечается в релизе.

Под уголовное преследование попали пять человек. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога»). Уголовное дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу о поджоге квартиры, в которую бросили ёмкость с бензином и зажжённым фитилём. Злоумышленник получил реальный срок. При этом выяснилось, что это не первый его поджог квартиры.

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