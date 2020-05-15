Богота, , 06:43 — REGNUM Один из руководителей повстанческого движения Армия национального освобождения (ELN) Колумбии, известный как «Мочо Тьерро», был убит в ходе операции правительственных войск в штате Боливар, 14 мая сообщается на странице колумбийского военного ведомства в Twitter.

Вместе с ним погибли еще три члена движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Колумбии в результате взрыва автомобиля были ранены трое солдат. Колумбийские военные возложили ответственность за инцидент на движение ELN.

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