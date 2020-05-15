Кемерово, , 06:35 — REGNUM В Кемеровской области из-за тёплой погоды в текущем году змеи активизировались на месяц раньше, чем обычно. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

По словам главного токсиколога Кузбасса Константина Сиворонова, в Кузбассепреобладают гадюки и щитомордники, яд которых вызывает нарушение свертываемости крови.

Сиворонов подчёркивает, что при укусе нужно оперативно вызвать «скорую» или самостоятельно добираться в ближайшую больницу для экстренной госпитализации.

«Несмотря на то, что сейчас режим работы многих медицинских учреждений изменён в связи с угрозой распространения COVID-19, оказание помощи пациентам с укусами змей является экстренным случаем, поэтому оказывается без ограничений», — отметил главный токсиколог Кузбасса.