Иркутск, , 06:17 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на утро, 15 мая, выявлены 499 носителя SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки положительные тесты подтверждены в 24 случаях.

Большинство носителей вирусы (373) госпитализированы. 117 — выздоровели, шестеро скончались. Ещё трое умерли от других заболеваний, не связанных COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сразу на 95 носителей SARS-CoV-2 стало больше в Иркутской области 13 мая.

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