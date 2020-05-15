Магадан, Магаданская область, , 04:41 — REGNUM Прокуратура Магадана провела проверку по публикациям в СМИ и социальных сетях по факту затопления городского кладбища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Прокуратура осмотрела кладбище, расположенное в районе Объездного шоссе в Магадане. Было установлено, что власти города не обеспечивают надлежащее содержание территории кладбища, а именно: допускается затопление участков захоронений грунтовыми и талыми водами, не осуществляется своевременная уборка кладбища, отсутствует ограждение кладбища, что позволяет беспрепятственно проникать на его территорию диким животным.

«В этой связи мэру Магадана Юрию Гришану прокурор внёс представление с требованиями устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности; руководителю департамента ЖКХ объявлено предостережение. Устранение нарушений находится на контроле прокурора города Магадана», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, кладбище в селе Чекунда в Хабаровском крае, пострадавшее от масштабного оползня в конце декабря 2018 года, перенесут за 22,6 млн рублей в соседнее село Эльга.