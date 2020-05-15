Владивосток, , 04:25 — REGNUM В Приморье на российско-китайской границе в Пограничном 14 мая дальнобойщики из-за сокращения пропускной способности на автопереходах с китайской стороны начали забастовку.

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«Принято спонтанное решение на три дня прекратить въезд фур в Китай», — сказал «Ъ» председатель профсоюза транспортных перевозчиков Приморья Пётр Куприянов.

Дальнобойщики намерены привлечь внимание властей к ситуации на переходе и к условиям пункта пропуска, где стоит уже более 300 фур.

«Водители вынуждены по многу дней ждать своей очереди на въезд в Китай. При этом никаких условий для этого нет, даже в туалет приходится бегать в кусты», — сказал Куприянов.

Как сообщили в правительстве Приморья, ситуация на пункте пропуска «Пограничный» находится на контроле. Краевые власти предприняли ряд мер, призванных нормализовать ситуацию на российской стороне границы до того времени, когда Китай сможет возобновить пропуск машин в прежнем объёме.

На 15 мая есть возможность пересекать границу у водителей, но с ограничениями. Этим-то и недовольны дальнобойщики — гостиница для российских водителей закрыта на карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом одного из водителей.

«Водители в отсутствии гостиницы вынуждены возвращаться в тот же день. Но за один световой день они успевают только разгрузиться, обратно им приходится ехать порожняком, что для них не желательно. Вопрос с гостиницей должен решиться 15 мая», — пояснил зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

На данный момент принято решение о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Главе Пограничного округа поручили подготовить дополнительную площадку для стоянки автомобилей, которые скопились на дороге у пункта пропуска.

«Мы не прекращаем взаимодействие с китайской стороной, направленное на возобновление пропуска через границу грузового транспорта в прежнем режиме и объёме», — сказал Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Суйфэньхэ 12 мая после пересечения российско-китайской границы при тестировании на коронавирус был выявлен российский водитель с положительным результатом. Китай ограничил пропускную способность погранперехода с 30 до 15 автомобилей в сутки в каждую сторону.