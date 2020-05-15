Осло, , 01:31 — REGNUM В Арктике в водах архипелага Шпицберген 9 мая 2020 года Норвегия задержала российский траулер «Беломорск». Корабль береговой охраныотконвоировал рыболовное судно в норвежский портТромсё. Одним из оснований задержания является отсутствие сообщения капитана в адрес норвежских властей о начале промысла в «так называемой рыбоохранной зоне» Шпицбергена. Полицейское управление своим постановлением поставило российского судовладельца и капитана в известность о том, что в случае, если уплаты штрафа не будет — дело передадут в норвежский суд и право на получение смягченного наказания будет утеряно. В свою очередь, дача добровольного согласия на уплату штрафа означает, что возбуждения уголовного дела можно избежать.

Следует отметить, что Россия основываясь на нормах Договора о Шпицбергене от 1920 годане признает установлениеНорвегией в 1977 году в одностороннем порядке 200-мильной зоны охраны рыболовства вокруг Шпицбергена. Учитывая разный подход к определению правового статуса этих морских вод, странами были достигнуты договоренности, оформленные соответствующим образом о том, что капитаны российскихрыболовных судов не обязаны подавать норвежским властям какие-либо уведомления о начале промысла в водах вокруг архипелага Шпицберген за границей 12 мильной зоны. В течение более сорока лет данные договоренности соблюдались. Задержание российского траулера «Беломорск», похоже, меняет позицию норвежской стороны по данному вопросу. Остается ждать реакции МИД России.

В ближайшее время планируется заседание Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева.