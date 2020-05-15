Ижевск, , 00:01 — REGNUM Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Удмуртии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о ДТП поступила в центр управления в кризисных ситуациях ведомства около 21:00 (20:00 мск). Столкновение трёх легковых автомобилей произошло в Завьяловском районе на седьмом километре автодороги Ижевск — Аэропорт.

В результате аварии на месте происшествия погиб один человек, ещё пять человек, в том числе один ребёнок, получили травмы. О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают 36 человек и 11 единиц техники. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из салонов автомобилей. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Чечне, в результате которого погиб один человек, ещё один был госпитализирован с травмами.

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