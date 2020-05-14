Петрозаводск, , 23:52 — REGNUM Пожар на пятом этаже общежития произошёл в городе Петрозаводске. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии.

Возгорание произошло вечером в одной из комнат на пятом этаже общежития на улице Кемской, принадлежащего заводу «Авангард». На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчётов.

Из жилого здания были эвакуированы пять жильцов с пятого этажа и ещё 22 человека, проживающих на нижних этажах. Пожар был локализован и ликвидирован.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Площадь пожара составила 12 кв. метров. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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