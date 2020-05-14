Пекин, , 22:32 — REGNUM Моряку из России в связи с ситуацией с коронавирусом отказали в медицинской помощи власти Китая. Об этом 14 мая сообщил журналистам глава Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Юрий Сухоруков.

Медицинская помощь потребовалась в связи с осложнениями после зубной боли старпому с судна BBC St. Petersburg, идущему под флагом государства Антигуа и Барбуда. Агент судовладельца сообщил капитану судна, что власти Китая отказали в необходимой медицинской помощи в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире.

Свой отказ китайская сторона мотивировала необходимостью прохождения двухнедельного карантина и отсутствием свободной палаты для обязательного карантина после операции.

При этом уточняется, что состояние моряка из-за сепсиса значительно ухудшилось и существует угроза его жизни. РПСМ направил обращение в российский МИД, Минтранс РФ, а также в российское диппредставительство в Шанхае с просьбой о помощи в разрешении создавшейся ситуации.

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